Рецензия на фильм «Простая просьба». Сага о супермамах

Скажу откровенно, очередной "женский фильм" Пола Фейга, режиссера "Девичника в Вегасе", "Копов в юбках" и "Охотников за привидениями" ("Шпион" все-таки мне понравился, в основном, благодаря Джуду Лоу и Джейсону Стэтхэму) смотреть особого желания не было. Как же я ошибалась! То ли первоисточник – одноименный роман Дарси Белл – не позволил Фейгу наводнить повествование шуточками ниже пояса, то ли просто Фейг поумнел. Простите мне мое высокомерие, но я с ужасом вспоминаю – нет, пытаюсь забыть - МакКарти и раковину, если вы понимаете, о чем я. Так вот, в "Простой просьбе" никакого туалетного юмора, все очень легко и непринужденно.

Сюжет триллера, хотя, на мой взгляд, это настоящая криминальная комедия, разворачивается в солнечном пригороде, где одиноким дамам бальзаковского возраста можно убить время несколькими способами – быть активными мамочками, сплетничать, печь печеньки и вести видеоблог. Героиня Кендрик, Стефани, как раз такая, разве что не сплетничает. Это ее вовсю обсуждают за спиной родители одноклассников ее сына – уж очень она энергичная, просто супермама, а это, согласитесь, бесит. И тут на радарах появляется роковая красотка Эмили (Лайвли), по совместительству тоже мамаша (хотя, непонятно, почему они со Стефани друг друга раньше не знали), и начало дружбы между серой цесаркой и жар-птицей положено, тем более, это дело тут же обмыли. Почти сразу будет представлен талантливый, но не пробивной муж жар-птицы, писатель Шон (Генри Голдинг). А буквально через несколько дней Эмили попросит Стефани присмотреть за ее сыном после школы, и больше ее никто видел.

И тут начинается детектив, мистика, саспенс, игры разума, психология и педагогика. Мне телодвижения трио навеяли воспоминания о корейском эротическом триллере "Служанка" 2016 года. Там тоже две дамы и мужчина морочили зрителям голову, и до конца не было понятно, кто кого из них дурит. В "Простой просьбе", может, не так все запутано, но твисты и интрига сохраняются почти до конца. Смотреть интересно, каких-то особых провисаний не заметила, пишет Kinonews.ru.

Фейг выбрал правильных актеров и актрис и поэкспериментировал с жанрами. Фильм - этот коктейль из триллера, детектива, драмы и комедии - смотрится свежо и создает очень приятное послевкусие. Что это я все о напитках? Так не мудрено – в фильме выпивают много, со смаком, но культурно. Еще очень красиво одеваются и носят одежду с шиком. Лайвли, конечно, сногсшибательна. Помните, как Верочка из "Служебного романа" вещала про грацию пантеры перед прыжком? Так вот, это о Лайвли. Позабавил и заставил слегка зарумяниться девичьи ланиты Руперт Френд, сыграв экстравагантного модного дизайнера. Вот бы не подумала, что сосредоточенный Питер Куинн из "Родины" может так нервничать из-за неправильно повязанного платка.

К Кендрик всегда относилась равнодушно и не понимала некого шума вокруг нее. Она для меня всегда была невнятной Джессикой из "Сумерек". Да и в "Мне бы в небо" не была впечатлена ее героиней и, как следствие, не понимала, за что там номинация на "Оскар". Наверное, все, больше фильмов с ее участием не смотрела, так что увидеть Кендрик как бы заново, было интересно. Она, оказывается, хорошая комедийная актриса и умеет смотреть в камеру – демонстрирует сложный спектр чувств.

Ну и напоследок о музыке, ведь именно она сразу определила жанр – комедийный – и все равно, что вы поставите следом – триллер, детектив или драму. Заглавные титры под бодрую французскую песенку напомнили и "Розовую пантеру", и фильмы бондианы. Вообще, в фильме почти все время звучат французские песни, а они, согласитесь, создают особое настроение.